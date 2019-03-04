РИАМО - 4 мар. В городском округе Дзержинский прошло заседание cовета депутатов округа, временно исполняющая обязанности главы муниципалитета Татьяна Тищенко сложила полномочия по собственному желанию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.
«Депутаты возложили временные полномочия главы городского округа Дзержинский на Людмилу Иванову», - говорится в сообщении.
Ранее Иванова работала первым заместителем главы администрации городского округа Лыткарино.
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