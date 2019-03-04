РИАМО - 4 мар. Дорогу Калиновка – Сапроново – Ермолино, соединяющую центральную часть города Видное со старым Каширским шоссе, планируется расширить до 6,5 метров, чтобы сделать на ней полноценное двустороннее движение, сообщил журналистам глава Ленинского района Валерий Венцаль.



«Эта дорога соединяет центральную часть города Видное со старым Каширским шоссе. Мы для себя определили, что эту дорогу необходимо расширить. На дороге полотно порядка 4 метров, мы просчитали смету, посмотрели, чтобы сделать полноценное двустороннее движение - 6,5 метров будет достаточно», - сказал Венцаль.



По его словам, на данной дороге будет обустроен тротуар, освещение, чтобы все потоки машин можно было провести на старое Каширское шоссе.



Он добавил, что реализация проекта запланирована на 2019 год, оценивается он в 80 миллионов рублей, финансирование будет обеспечено из дорожного фонда Московской области.



Документация по этому проекту уже находится в Мособлэкспертизе, и на нее получено положительное заключение. Сейчас идет проверка ее достоверности.