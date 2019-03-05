РИАМО - 5 мар. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует заранее вручать подарки коллегам на Международный женский день, чтобы избежать пробок 7 марта, час пик накануне праздника будет смещен из-за короткого рабочего дня, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы центра.

«В преддверии 8 Марта в Москве традиционно ожидается рост числа автомобилей. ЦОДД прогнозирует затруднения вблизи крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 7 марта из-за сокращенного рабочего дня будет смещен вечерний час пик. Рекомендуется совершать поездки заранее для покупки подарков и поздравлений.

«Рекомендуем водителям пользоваться городским транспортом в течение дня 7 марта», – заключил сотрудник пресс-службы.