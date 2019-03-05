РИАМО – 5 мар. Территорию, прилегающую к станции метро «Марьина Роща» в районе Шереметьевской улицы, благоустроят в 2019 году, сейчас эта территория некомфортна для пешеходов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С просьбой благоустроить это общественное пространство площадью более 13 гектаров в префектуру СВАО многократно обращались местные жители. В Марьиной Роще находятся такие знаковые объекты, как театр «Сатирикон», московский молодежный центр «Планета КВН», Высшая школа сценических искусств, крупный торгово-развлекательный центр», — сказал Бирюков.

Он добавил, что территория у станции «Марьина Роща» в настоящее время не является достаточно хорошо организованным городским пространством.

«Интенсивное дорожное движение, отсутствие защитных барьеров между дорогой и пешеходной частью, узкие тротуары с неудовлетворительным покрытием, двусторонняя парковка на Шереметьевской улице делают эту территорию некомфортной для пешеходов», — пояснил заместитель мэра.