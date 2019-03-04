РИАМО - 4 мар. В центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» до 8 марта проходит выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2019», свои работы представили более 700 организаций промыслов, индивидуально работающих художников, мастеров и ремесленников, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации «Народные художественные промыслы России».

«Ежегодная выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2019» проходит в павильоне №2 (залы 4–6) в ЦВК «Экспоцентр» с 4 по 8 марта. <…> В канун Международного женского дня на праздник красоты приедет более 700 организаций промыслов, индивидуально работающих художников, мастеров и ремесленников», – говорится в сообщении.

Свои работы представляют участники из 40 регионов России: из Архангельской, Вологодской, Кировской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ярославской и Пензенской областей, а также из Республик Дагестан, Чувашия, Татарстан, Бурятия, Якутия.

Первую площадку заняла экспозиция, распределенная по отраслевому принципу: салоны фарфора и керамики, лаковой живописи, художественной резьбы по дереву и кости, росписи по металлу, художественного ткачества и ковроделия, художественного литья и ковки, обработки металла, кожи, хрусталя и стекла.

Во втором зале расположились коллективные стенды регионов. Здесь посетители ознакомятся в весенней коллекцией вышивки от «Крестецкой строчки», кисловодским фарфором от «ДельтаХ», жостовскими подносами, семикаракорской керамикой и звонкой капелью гусевского хрусталя.

Гостей ждут и уникальные вещи от российских дизайнеров, и выступления этнических и фольклорных музыкантов, и гастрономическая экскурсия по разным регионам России. Посетители попробуют кухню народов России. На «Ладье» гости смогут отправиться и в увлекательное путешествие в «Город мастеров», в котором художники промыслов откроют свои профессиональные секреты и продемонстрируют приемы мастерства: лозоплетение, гончарство, резьба по кости и камню, роспись по керамике и дереву, лаковая миниатюра Федоскино.