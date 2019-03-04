РИАМО - 4 мар. Спектакль актера Олега Меньшикова «Оркестр Мечты. Медь», посвященный празднованию Международного женского дня в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье», начался в Красногорске, его посетила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«Конечно, если дарить, то бриллиант, а наши женщины достойны самого лучшего <…>. Сегодняшний спектакль (Олега Меньшикова – ред.) довольно сложный технологически: много света привезено, живая музыка. Площадка эта подошла, большой зал, и много желающих сможет прийти посмотреть (спектакль Олега Меньшикова в Красногорске – ред.)», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что главный мотив концертов-поздравлений в честь 8 Марта был один – идея губернатора Московской области Андрея Воробьева подарить жителям лучшие произведения, которые поднимут настроение и создадут праздничную атмосферу.

«По этим критериям мы выбирали лучшие, благо все получилось, потому что все люди, которые принимают участие в этом проекте, – это Олег Меньшиков, (пианист – ред.) Денис Мацуев, (артист балета – ред.) Николай Цискаридзе и все остальные. Это элита нашей культуры. В этой мартовской афише только шедевры», - добавила Ширалиева.

Она уточнила, что концерт-сюрприз Дениса Мацуева уже состоялся в Химках. Кроме того, жительницы Подмосковья в Клину смогут увидеть 5 марта спектакль Николая Цискаридзе «Щелкунчик». А 6 марта пройдет праздничный концерт исполнителя Дениса Майданова в Солнечногорске, в Орехово-Зуеве актер Никита Высоцкий представит концертную программу «Песни нашего времени». Балетмейстер Вячеслав Гордеев покажет на новой площадке балетный спектакль в Наро-Фоминске, композитор Максим Дунаевский выступит в Зарайске.