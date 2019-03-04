РИАМО - 4 мар. Более 600 блинов раздали бесплатно на автовокзале предприятия «Мострансавто» в Мытищах в первый день Масленицы, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Все угощения для пассажиров приготовило фирменное кафе-кондитерская предприятия «Мостранспирожок». В центре зала работал прилавок с угощениями. Кроме того, сотрудники кафе разносили лакомства на специальном украшенном подносе», – говорится в сообщении.

В масленичном меню были не только блины с медом и сгущенным молоком, но и сладкая выпечка. Жителям и гостям города предлагали также горячий чай. Стол работал несколько часов.

«Началась масленичная неделя, каждый день которой имеет свои традиции и особенности, а также название. Понедельник – «Встреча», и сегодня «Мострансавто» встречало пассажиров вкусными блинами. Недаром говорят, что именно в масленичную неделю надо повеселиться от души, чтобы потом весь год жилось счастливо», – рассказала директор автоколонны №1375 города Мытищи Евгения Гусева.

Кофе-кондитерская «Мостранспирожок» открылась на базе автовокзала «Мострансавто» больше года назад. Пассажиры, ожидающие своего рейса, могут перекусить и отдохнуть в уютной обстановке. В ассортименте кафе – свежая выпечка, чай, кофе, прохладительные напитки.

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