РИАМО - 4 мар. Школа, построенная в поселке Большевик городского округа Серпухов, получила заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новое образовательное учреждение рассчитано на 600 учебных мест. Площадь 4-этажной школы составляет 9650 квадратных метров», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В здании школы размещены учебные помещения для 24-х классов начальной, средней и старшей ступени. В состав общешкольной группы входит библиотека, столовая с обеденным залом на 300 посадочных мест, медпункт, спортивный и гимнастический залы, а также зал для занятий хореографией. В школе предусмотрен актовый зал на 300 мест. Школьные кабинеты оснащены всеми видами технических средств обучения.

На прилегающей территории оборудована физкультурно-спортивная зона, установлены спортивное оборудование и игровые комплексы. Организована площадка для школьного автобуса, а также автостоянка для подвоза учащихся.

Проектом предусмотрено обеспечение доступности маломобильных групп населения с установкой пандусов.