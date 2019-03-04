РИАМО - 4 мар. Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело в отношении сообщника экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Дмитрия Котляренко, его обвиняют в хищении 11 миллиардов рублей, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«Сегодня, 4 марта 2019 года, заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация)», – говорится в сообщении.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Басманный суд Москвы.

Ранее США отказали в экстрадиции Котляренко в Россию, поэтому судебное разбирательство состоится в его отсутствие. По версии следствия, с 2005-го по 2008-й год Котляренко в составе организованной преступной группы, возглавляемой Кузнецовым, похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Похищенные денежные средства тратились на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей. Всего было похищено свыше 11 миллиардов рублей.

Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвиняют в хищении бюджетных средств с ущербом на 14 миллиардов рублей. Ранее он был экстрадирован в Россию из Франции. Эта операция стала уникальным результатом работы российских и французских правоохранителей.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Бывшего министра задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.