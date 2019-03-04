РИАМО - 4 мар. Глава подмосковного Протвина Валерий Борисов покинул свой пост, временно исполняющим полномочия главы стал Альберт Колотовкин, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В городском округе Протвино состоялся совет депутатов. Глава округа Валерий Борисов сложил полномочия по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Депутаты приняли решение возложить временное исполнение полномочий главы муниципалитета на Альберта Колотовкина.

Колотовкин получил высшее образование в МАИ, факультет космонавтики и летательных аппаратов, специальность ракетостроение. С 2006 года работал в министерстве ЖКХ Московской области. С 2012 по 2015 годы был первым заместителем главы администрации Серпухова. С 2015 по 2017 годы занимал должность начальника управления делами города Протвино. С 2017 по март 2018 года - ВРИО руководителя администрации городского округа Протвино.

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