РИАМО - 4 мар. На западе столицы в районе Фили-Давыдково ведется активное строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Однокупольный храм в неорусском стиле рассчитан на 300 прихожан и возводится по проекту ОАО «Моспроект-2». По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, строительство храмового комплекса общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров ведется в рамках городской «Программы-200». Храм находится на улице Барклая, владение 9.

«На текущий момент ведутся работы по внутренней отделке храма, планируется до конца мая ее завершить и установить в конце июня резной иконостас, который уже практически изготовлен. Для него готовы царские врата. Ранее силами прихода они были отреставрированы, поскольку достались приходу «в наследство» от дореволюционного храма, разрушенного в годы советской власти», – говорится в сообщении.

По словам Левкина, к моменту окончания работ прилегающая к храму территория будет полностью благоустроена.

Как отметил депутат Госдумы, советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, возведение храмового комплекса идет в соответствии с запланированным графиком.

«В настоящее время специалисты монтируют оборудование для отопительных приборов и приступили к подготовительным работам для установки шатра к Пасхе. В апреле планируется начать кровельные работы, а в мае будут завершены фасадные и цокольные работы», – уточняется в материале.

До конца осени строители должны завершить все общестроительные работы, а сдача храмового комплекса в эксплуатацию запланирована на конец текущего года.

Запад столицы занимает лидирующее положение по строительству православных храмов. Для выполнения «Программы-200» сегодня введено в эксплуатацию семь храмов, строительство развернулось еще по восьми адресам, в стадии проектирования находится пять храмов, на стадии согласования документации и подготовки к проектированию находится более десятка объектов. Население ЗАО превышает 1,5 миллиона человек.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель – обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.

Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.