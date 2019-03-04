РИАМО - 4 мар. В декабре 2018 года средняя номинальная начисленная зарплата в столице выросла, по сравнению с декабрем 2017-го, на 8%, по состоянию на 1 февраля 2019 года общая задолженность по зарплате составила 274,8 миллиона рублей, говорится в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в декабре 2018 года, по оценке, составила 113,988 тысячи рублей и, по сравнению с ноябрем 2018 года, увеличилась на 44,2%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – возросла на 8%», – говорится в документе.

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 февраля 2019 года составила 274,8 миллиона рублей и, по сравнению с 1 февраля 2018 года, увеличилась в 3,9 раза. По сравнению с 1 января 2019 года задолженность увеличилась на 32%.

«Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 февраля 2019 года отсутствовала», – добавляется в докладе.

На 1 февраля 2019 года просроченная задолженность по заработной плате в размере 274,8 миллиона рублей возникла из-за отсутствия собственных средств организаций.