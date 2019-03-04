РИАМО – 4 мар. За год, прошедший с момента скандального инцидента, британские власти не предоставили каких-либо внятных доказательств причастности РФ к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, Россия ведет свое собственное расследование провокационного дела и завершит его, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, главная абсурдность – это отсутствие хронологии событий того самого дня – кто, где и когда находился. Ответов на эти вопросы до сих пор нет.

«Идет наше собственное следствие. И об этом не надо забывать. Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков. Думаю, эта история будет доведена до логического завершения. Слишком сильны были обвинения, слишком драматичными были последствия, чтобы это все не заметить и перевернуть страницу», – сказала Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавила, что, если бы за год у британских правоохранительных органов на руках были хотя бы малейшие «даже не доказательства, а хотя бы свидетельские показания, которые можно было бы миру предъявить», они были предъявлены.

«Нет ничего. Есть провокационная деятельность – наглая, хамская, ледяная, без каких-либо собственных сомнений. А ведь это же очень важно, когда ты играешь на международной арене именно под маской или надевая на себя маску стопроцентной уверенности. Это заражает. Это позволяет всем остальным точно так же почувствовать уверенность в том, что тебе предлагается. Вот это было исполнено Лондоном за год», – заключила Захарова.

Четвертого марта 2018 года экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Полиция утверждает, что их отравили нервнопаралитическим веществом класса «Новичок».

Лондон обвинил в причастности к отравлению россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британцы считают якобы кадровыми сотрудниками ГРУ. Подозреваемые выступили в эфире телеканала RT, где рассказали о своей туристической поездке в Солсбери.

Москва отрицает бездоказательные обвинения россиян в причастности к отравлению и просит Лондон предоставить доступ к материалам расследования. МИД РФ направил более 60 нот в адрес британских властей, но ответ так и не был получен.