РИАМО - 4 мар. В январе 2019 года в столице вырос оборот розничной торговли, он на 92,1% сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, говорится в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Оборот розничной торговли в январе 2019 года составил 392 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,7% к соответствующему периоду предыдущего года», – говорится в сообщении.

В январе 2019 года оборот розничной торговли на 92,1% сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,9% (в январе 2018 года – соответственно 91,5% и 8,5%).

В январе 2019 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 55,8%, непродовольственных товаров – 44,2% (в январе 2018 года – 55,2% и 44,8% соответственно).