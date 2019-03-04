РИАМО - 4 мар. В январе 2019-го объем работ в строительной отрасли в столице составил 82,4% от показателей января 2018 года, в том числе была построена 9071 квартира, говорится в отчете, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе 2019 года, составил 43,623 миллиарда рублей или 82,4% к соответствующему периоду предыдущего года», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года организациями всех форм собственности построена 9071 квартира.