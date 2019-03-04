РИАМО - 4 мар. На зимней Универсиаде в Красноярске, которая проходит с 1 по 12 марта, завершился четвертый соревновательный день, фристайлисты из Подмосковья завоевали серебро и бронзу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Четвертого марта в кластере «Сопка» были разыграны награды в соревнованиях по фристайлу в дисциплине «командная акробатика». Спортсмены, выступавшие за российскую сборную, заняли второе и третье места пьедестала. Обе пары представляют Московскую область», – говорится в сообщении.

Серебро досталось Кристине Спиридоновой и Станиславу Никитину, а бронзовые медали завоевали Любовь Никитина и Максим Буров. Награды вышей пробы выиграли представители Белоруссии.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил успехи спортсменов.

«Российские спортсмены продолжают триумфальное шествие по календарю зимней Универсиады, задавая самую высокую планку для всех участников. Сегодня еще две медали в копилку нашей сборной принесли прославленные фристайлисты, что, несомненно, лишь упрочило наше лидерство. Стоит упоминания и тот факт, что все они выступают за Московскую область, для нас это повод порадоваться вдвойне. Благодарить за все заслуги еще рано, поэтому я желаю им не сбавлять оборотов», – отметил Терюшков.