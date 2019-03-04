РИАМО - 4 мар. По результатам проверки информации о проживании четырех детей из подмосковной Балашихи в антисанитарных условиях следствие возбудило уголовное дело, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области по результатам проверки информации СМИ о проживании четверых малолетних детей в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело по факту халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в квартире проживает супружеская пара с четырьмя малолетними детьми. В жилом помещении содержится большое количество бездомных животных, света нет, повсюду тараканы и следы жизнедеятельности животных. От дачи объяснений мать детей отказалась, вела себя агрессивно, была настроена против опроса детей. Опрошенные соседи сообщили, что родители ведут антиобщественный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками.

«Опрошенная инспектор ПДН по обслуживанию данного микрорайона города пояснила, что она неоднократно посещала данную семью, на родителей составлялись административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей», – добавляется в сообщении.

Комиссия по делам несовершеннолетних четыре раза обращалась в Балашихинский городской суд с иском об ограничении в родительских правах, однако во всех исках судом было отказано.

Из органов полиции затребовали документы о служебной деятельности участкового, а также иных должностных лиц, отвечающих за профилактику. Из жилищной комиссии и управляющей компании затребована информация о принятых мерах по фактам обращений граждан по поводу антисанитарных условий в квартире соседей.

Следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики, а также иных должностных лиц территориальных органов, наделенных контрольными и надзорными функциями в том числе за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.