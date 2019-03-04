РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 мар. Жители подмосковного Королева смогут привиться против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Центральной городской больнице до июня текущего года, сообщил представитель городской больницы.

Четвертое марта объявлено Всемирным днем борьбы с вирусом папилломы человека.

«Для прохождения вакцинации против ВПЧ необходимо обратиться в консультативно-диагностический центр городской больницы подмосковного Королева, который находится в детской поликлинике №2 на проспекте Космонавтов, дом №18 к заведующему КДЦ Анне Александровне Чуканиной», – сказал представитель.

Предварительно необходима запись по телефону: 8(969)075-40-30.

ВПЧ – самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем. Вирус широко распространен во всем мире и может вызывать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов.