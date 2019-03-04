РИАМО - 4 мар. В Москве подвели итоги финала олимпиады по программированию «Технокубок», которая в четвертый раз проводилась Mail.Ru Group, МФТИ и МГТУ имени Н.Э. Баумана, в тройку лучших попал участник из подмосковного Долгопрудного, говорится в сообщении пресс-службы Центра развития ИТ-образования МФТИ.

«Финальный этап прошел 3 марта на некоторых площадках в России, а также Украине, Казахстане и Белоруссии. В заключительном раунде приняли участие более 500 учащихся 8–11 классов. Победителем олимпиады стал школьник из Казани Ильдар Гайнуллин, на втором месте расположился Семен Савкин из Долгопрудного, третье место досталось Батыру Сардарбекову из Алма-Аты (Казахстан)», – говорится в сообщении.

Всего в течение 2018–2019 учебного года состоялось четыре отборочных тура, в которых участвовало более 7 тысяч школьников из России и стран СНГ. В финал без отбора прошли призеры Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!». Кроме того, на заключительном этапе выступили школьники с текущей юбилейной смены Moscow Workshops Juniors (бывшей Зимней компьютерной школы) на базе МФТИ, а также участники мартовской смены по информатике в Образовательном центре «Сириус» в Сочи.

«Завоевать «Технокубок» – это значит закрепиться в числе сильнейших и самых перспективных юных программистов. Два первых места в этом году завоевали ученики текущей смены Moscow Workshops Juniors – Ильдар Гайнуллин и Семен Савкин», – рассказал проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ, руководитель Moscow Workshops Juniors Алексей Малеев.

По его словам, сейчас на кампусе МФТИ 178 школьников готовятся к национальным олимпиадам по информатике, из них 88 учащихся уже побеждали на них.

«Судя по результатам на олимпиаде «Технокубок», тренировки не проходят даром, и на International Olympiad in Informatics мы также увидим выдающиеся результаты наших выпускников», – добавил он.

Олимпиада «Технокубок» имеет II уровень в перечне Российского совета олимпиад школьников. Это дает победителям возможность льготного поступления в российские вузы, в том числе на усмотрение принимающего вуза победу можно засчитать как 100 баллов за ЕГЭ по информатике. Также финалисты олимпиады получают привилегии при поступлении в образовательные программы «Технотрек» и «Технопарк».