РИАМО – 4 мар. Подмосковные лыжники взяли четыре медали на чемпионате мира в Австрии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде спортсменка из Московской области, призер олимпийских игр Наталья Непряева завоевала две бронзы – по скиатлону и в эстафете.

«Сейчас она занимает второе место в командном зачете. Лыжник международного класса Александр Бессмертных, тоже из Подмосковья, стал двукратным вице-чемпионом мира в индивидуальной гонке и эстафете», – отмечается в сообщении.

Это самый богатый на российские медали чемпионат за последние 18 лет. Сборная России получила пять серебряных и три бронзовые медали. Впереди завершающие этапы Кубка мира.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что лидеры подмосковных лыжников Наталья Непряева и Александр Бессмертных добились нового успеха в своей карьере, впервые выиграв личные медали чемпионата мира.

«Надеюсь, они сохранят свой боевой настрой не только до следующего мирового первенства 2021 года, но и до Олимпиады 2022 года», – заключил министр.