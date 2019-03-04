РИАМО - 4 мар. В январе 2019 года в столице на 6,2% сократилось поголовье крупного рогатого скота по сравнению с январем 2018-го, всего за прошедший январь в хозяйствах всех категорий произвели скота и птицы на убой 0,2 тысячи тонн, говорится в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«На конец января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 7,6 тысячи голов (на 6,2% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 3,3 (на 2,8% меньше), поголовье свиней – 0,3 (на 25,4% меньше), овец и коз – 19,9 (на 9,5% больше), птицы – 15,9 тысячи голов (на 3% больше)», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 0,2 тысячи тонн, молока – 2,2 тысячи тонн.