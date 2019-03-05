РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Жители частного сектора микрорайона Опалиха Красногорска во вторник смогут встретиться с представителями Рузского регионального оператора, которые занимаются вывозом мусора в горокруге, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители частного сектора микрорайона Опалиха! пятого марта в 13:00 в конференц-зале администрации горокруга Красногорск состоится встреча с представителями ООО «Рузский региональный оператор», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мероприятия с собственниками индивидуальных жилых строений обсудят вопрос заключения договоров на вывоз мусора.

С 1 января текущего года в Подмосковье действует новая схема обращения твердых коммунальных отходов. На территории Красногорска вывозом мусора занимается Рузский региональный оператор.