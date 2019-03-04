РИАМО - 4 мар. В Наро-Фоминской центральной библиотеке прошел урок мужества «Началось бессмертие: жизнь оборвалась», посвященный памяти юного героя Вити Коробкова, сообщается на сайте администрации Наро-Фоминского городского округа.

Витя Коробков родился 4 марта 90 лет назад в городе воинской славы Феодосии. 75 лет назад после жестоких пыток юный пионер-партизан был казнен фашистами.

«На урок мужества пришли воспитанники Наро-Фоминского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда». О короткой, но героической жизни Вити Коробкова рассказала библиотекарь Светлана Устинова. Перед ребятами со сценкой «Проводы» выступили учащиеся средней общеобразовательной школы №5 Максим Болдырев и Настя Вагина, о биографии Вити Коробкова рассказали Маша Сафошкина и Саша Окунев», – говорится в сообщении.

На экране ребятам показали документальные кадры, сопровождаемые стихотворением Мусы Джалиля «Варварство».

«Война – это человеческая трагедия. Мы хотим, чтобы слово «война» навсегда стерлось из нашей памяти!» – сказала ветеран труда, краевед, активный участник конкурса на соискание премии «Наше Подмосковье» Галина Норец.

В память о детях, безвинно погибших от рук фашистов, участники урока мужества зажгли Свечу Памяти.

Директор Центральной библиотеки Наро-Фоминского городского округа Татьяна Сергина пояснила, что урок мужества прошел накануне знаменательного события – пятилетия воссоединения Крыма с Россией в рамках патриотического проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь» и всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь».