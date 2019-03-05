РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник ответит на вопросы жителей в прямом эфире «Радио Люберецкого региона».

По словам Ружицкого, в рамках эфира обсудят приоритетные направления новой пятилетки, обозначенные губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, проблемы сбора и вывоза отходов, вопросы здравоохранения, а также предстоящие праздники.

Эфир на «Радио Люберецкого региона» начнется в 18:10. Свои вопросы жители могут отправлять на электронный адрес: radiolub@mail.ru или задать по телефону: 8(495)554-55-72.