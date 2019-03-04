РИАМО – 4 мар. Транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Подмосковье, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает в понедельник ТАСС.

«Четвертого марта 2019 года при выполнении посадки на один из аэродромов в Московской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-26», — говорится в сообщении.

Экипаж и пассажиры самолета не пострадали, самолет повреждений не получил. Он приступит к плановым полетам после оценки воздушного судна инженерно-техническим составом.