РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. В подмосковных Люберцах во вторник пройдет выездное заседание профильного комитета, в рамках которого обсудят строительство объектов социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В мероприятии примут участие представители министерства здравоохранения, министерства по экономике и финансам Московской области, министерства имущественных отношений и министерства строительного комплекса Московской области.

«Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики 5 марта проведет выездное заседание в Люберцах на тему: «О реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В рамках заседания будет представлена информация о строительстве объектов социальной инфраструктуры на территории городского округа Люберцы», – говорится в сообщении.

Заседание начнется в 12:00, оно пройдет по адресу: улица Мира, дом №6. В 13:00 в здании администрации Люберец состоится круглый стол на тему: «Особенности формирования нормативных затрат на выполнение государственного задания для учреждений здравоохранения Московской области в части налоговых расходов».

«В ходе круглого стола поднимут вопросы оптимизации налоговых расходов государственных учреждений здравоохранения, роли органов местного самоуправления в создании условий для оказания медицинской помощи, реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», – отмечается в сообщении.