РИАМО - 4 мар. Спрос на квартиры вторичного рынка жилья от ГУП «Моссоцгарантия» растет на электронных аукционах начала года, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Интерес к возможности приобретения квартир «вторички» от ГУП «Моссоцгарантия» увеличился на аукционах начала года. На лот в среднем претендуют по четыре участника. Итоговая стоимость 1 квадратного метра по итогам состоявшихся торговых сессий составила 172 тысячи рублей, что на 30 процентных пункта превышает среднее значение продажи в январе-феврале прошлого года», – рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он уточнил, что, если в минувшем году на зимних торгах больше половины лотов ушли по стартовой цене, то по итогам первых сессий 2019 года 80% квартир реализованы на конкурентных условиях с превышением стартовой цены на 6–14%.

«Тенденция возросшего спроса соответствует ситуации на столичном рынке «вторички» в целом, показатели продаж прошлого года демонстрируют максимальный прирост за трехлетний период около 15%», – сообщил Дегтев.

Возможность покупки квартир от ГУП «Моссоцгарантия» появилась в 2014 году, напомнил он.

«439 квартир, долей и комнат от Моссоцгарантии реализованы на городских аукционах за пять лет. В первые годы на торги за вторичное жилье выходили 1–2 участника. С 2017 году ситуация изменилась – в среднем 4–5 участников претендуют на лот. Росту популярности способствует простая и удобная форма торгов, которая проходит в электронном виде и не требует специальных навыков», – дополнил Дегтев.

Он также добавил, что город выступает гарантом юридической чистоты сделки. Информация о городских аукционах распространяется через различные каналы коммуникации – официальные аккаунты департамента в соцсетях, сообщения в прессе, открытые презентации объектов.

В настоящее время на аукционы выставлены 16 квартир, находящихся в собственности ГУП «Моссоцгарантия». По три лота расположены в ВАО и САО, два объекта – в ЮЗАО, по одному лоту – в ЮАО, ЗелАО, ЦАО и ТиНАО. Большинство объектов расположены в шаговой доступности от станций метро.

Принять участие в аукционе может любое физическое лицо. При оплате можно использовать ипотечный кредит или материнский капитал.