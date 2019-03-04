РИАМО - 4 мар. Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику ООО «Флагман» заключение о соответствии компании и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на жилые дома №№17 и 18 в микрорайоне Новая Деревня города Пушкино, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Девелоперу выдано заключение о соответствии застройщика и его проектной декларации на жилые дома, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Новое Пушкино». Дома рассчитаны на 1558 квартир жилой площадью порядка 70 тысяч квадратных метров», – пояснил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Теперь застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств граждан.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона.

Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если контролирующий орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может подать документы снова.