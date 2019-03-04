РИАМО – 4 мар. Начался прием заявок от образовательных организаций, желающих принять участие в выпускном в столичном парке Горького, ожидается, что в этом году отпраздновать окончание школы здесь соберутся около 20 тысяч выпускников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы отметить выпускной в парке Горького, ответственному представителю учебного заведения необходимо скачать и заполнить бланк заявки и отправить его на адрес: vpskn@mos.ru до 1 июня. Всю необходимую информацию можно получить на странице проекта «Московский выпускной», – говорится в сообщении.

Праздничные вечера, посвященные окончанию 2018/2019 учебного года, начнутся в столице 20 июня и продлятся до 06:00 21 июня. Организаторами выступят департамент образования и науки и департамент культуры Москвы.

«В конце мая на официальной странице праздника будут опубликованы имена артистов, ведущих и указаны другие подробности программы выпускного», – уточняется в материале.

В 2018 году московские школы окончили более 53 тысяч человек. Более 20 тысяч из них отметили выпускной в парке Горького. Атмосферу праздника создавали более 100 артистов, которые выступали на нескольких площадках.

«Осенью был утвержден состав оргкомитета, который будет заниматься подготовкой и проведением праздника. В него вошли руководители городских органов исполнительной власти, а также главы столичных управлений МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Роспотребнадзора», – заключается в материале.