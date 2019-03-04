РИАМО – 4 мар. Олдтаймер-Галерея – крупнейшая в России выставка старинных автомобилей и технического антиквариата состоится 7 – 10 марта в конгрессно-выставочном центре столичного парка «Сокольники», говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

«Доминантой выставки станет большая экспозиция гаража особого назначения, посвященная истории почетного мотоциклетного эскорта. На стенде публике впервые будут показаны сразу четыре кортежа первых лиц государства, иллюстрирующие почти всю историю почетного эскорта с 1950-х годов до настоящего времени», – отмечается в сообщении.

Впервые все модели эскортных мотоциклов прошлых лет будут выстроены совместно с автомобилями соответствующих исторических периодов.

«Это позволит посетителям полнее погрузиться в атмосферу времени, увидеть технику именно в том формате, в котором она использовалась в работе органов государственной охраны», – уточняется в материале.

Конечно, размеры зала не позволяют показать кортеж полностью, ведь в конце 70-х годов численность одних только мотоциклов почетного эскорта достигала двух десятков.

«Поэтому реальные мотоциклы и лимузины кортежей на стенде органично дополняют баннеры, на которых посетители смогут увидеть исторические фотографии, сделанные как вовремя эскортирования, так на тренировках мотоциклистов почетного эскорта. Многие фотографии будут представлены публике впервые», – подчеркивается в пресс-релизе.

Так как в этот раз экспозиция будет посвящена именно истории почетного эскорта, то акцент организаторы сделали именно на мототехнике этого подразделения.

«То, что шикарные лимузины в этот раз послужат «фоном» для мотоциклов эскорта – своеобразный элемент неожиданности этой выставки. Кроме самой техники на стенде будут показаны коллекции предметов специальной униформы, а также различные варианты полной экипировки мотоциклистов почетного эскорта разных лет», – поясняется в материале.

Чтобы рассказать людям о том, как непросто достигается та удивительная слаженность и отточенность действий эскортного подразделения, впервые на выставке Почетный эскорт «приоткроет» секреты тренировочного процесса.

«Фотоматериалы с учебных выездов дополнит реальная «боевая», в буквальном смысле слова прошедшая «огонь и воду» тренировочная экипировка мотоциклиста почетного эскорта», – отмечается в сообщении.

Коллекция мотоциклов почетного эскорта насчитывает около полутора десятков моделей, и на выставке посетители смогут увидеть их все.

Знаковое место займет первенец почетного эскорта – мотоцикл М-72 1956 года выпуска и рядом – несущий службу в наши дни мотоцикл BMW 1200RT.

«Во время церемонии открытия экспозиции 7 марта будет представлена только что вышедшая из печати новая книга, посвященная истории мотоциклов почетного эскорта. Ее автор, реставратор, историк и коллекционер Алексей Попов в течение четырех лет собирал и исследовал историю создания и эксплуатации мототехники почетного эскорта», – резюмируется в материале.