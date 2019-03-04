РИАМО - 4 мар. В подмосковном Одинцовском городском округе к 2023 году реконструируют 14 водозаборных узлов, благодаря чему питьевую воду получат все жители муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«В рамках реализации губернаторской программы «Чистая вода» в Одинцовском округе к 2023 году реконструируют 14 водозаборных узлов. Питьевую воду получат 100% жителей муниципалитета», – говорится в сообщении.

27 февраля глава Одинцовского района Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом-обращением перед жителями муниципалитета. Оно было посвящено итогам работы на протяжении пяти лет, а также планам на новую «пятилетку» – с 2019 по 2023 год. Глава муниципалитета затронул и тему ЖКХ. Руководитель местного отделения Ассоциации председателей МКД Ирина Грабарчук отметила, что микрорайон Трехгорка находится на постоянном контроле главы Одинцовского района.

«Если говорить о сфере ЖКХ и конкретно о микрорайоне Новая Трехгорка, где я живу, то, конечно, изменения есть. В прошлом году мы принимали массовое участие в губернаторской программе ремонта подъездов – было отремонтировано больше 20 объектов», – сказала Грабарчук.

По ее словам, в микрорайоне налажена уборка придомовых территорий и внутриквартальных дорог.

«Также мы попали в программу ремонта дорог, благодаря чему отремонтирована улица Кутузовская. Андрей Робертович, за что ему большое спасибо, уделяет постоянное внимание микрорайону и нашим проблемам, поэтому за последние пять лет было решено много актуальных вопросов», – уточнила Грабарчук.

Кроме того, в 2019 году в муниципалитете стартует первый этап проектных работ по парковой территории в поселке Горки-10, а с 2020 начнется создание парка в микрорайоне №8 города Одинцово.