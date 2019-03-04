РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 мар. Сотрудники «Водоканала» подмосковного Подольска отремонтировали дорожное покрытие на улице Комсомольская, которое повредили из-за проведения ремонтных работ, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на МУП «Водоканал». Он отметил, что на пересечении улиц Комсомольская и Малая Зеленовская в январе сотрудники «Водоканала» выкопали яму для устранения аварии на трубопроводе. Однако они ее только засыпали, из-за чего яма постоянно проваливается. Житель попросил восстановить асфальтное покрытие на данном участке дороги.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу некачественно выполненного ремонта на автомобильной дороге по улице Комсомольская и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по ремонту дорожного покрытия были выполнены организацией МУП «Водоканал», работы по устранению выявленных дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств также были выполнены», – сказал замглавы администрации по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.