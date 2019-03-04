РИАМО – 4 мар. Около 3,5 тысяч человек прошли диспансеризацию с начала года в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«По итогам Единого дня диспансеризации в Солнечногорске 27% жителей были признаны практически здоровыми (I группа здоровья), 7% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (II группа), у 66% выявлены сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет, заболевания ЖКТ, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (III группа)», – отмечается в сообщении.

В свою очередь глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов напомнил, что главной целью диспансеризации является раннее выявление основных хронических неинфекционных патологий.

«С 2016 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева для прохождения медицинского обследования добавлена дополнительная суббота, чтобы как можно больше работающего населения могло позаботиться о своем здоровье», – дополнил он.

Пройти диспансерное обследование можно в трех учреждениях здравоохранения, ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ», «Менделеевская городская больница», «Андреевская городская поликлиника», 6 апреля, 18 мая, 1 июня, 13 июля, 17 августа, 7 сентября, 5 октября, 9 ноября и 7 декабря. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.