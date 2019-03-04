РИАМО - 4 мар. С начала 2019 года по программе расселения аварийного жилья в Подмосковье ввели в эксплуатацию шесть домов, сейчас строятся еще 18 домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«С начала 2019 года введены в эксплуатацию шесть домов для переселения 5,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Сейчас идет строительство 18 жилых домов для переселения 38,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы».

Кроме того, подана заявка на ввод в эксплуатацию новостройки в Нечаевском переулке в городском округе Егорьевск. Это позволит расселить еще 961,65 квадратного метра аварийного фонда в данном муниципальном образовании.

«Каждую неделю проходят селекторные совещания с главами муниципальных образований по контролю за реализацией программы переселения из аварийного фонда», – заключил Тагиев.