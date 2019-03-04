РИАМО - 4 мар. С 4 по 10 марта в вагоне-бистро поезда «Сапсан» пассажирам будет представлен широкий выбор блинов по разнообразным рецептам и с разнообразной начинкой, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Пассажиры смогут полакомиться сладкими блинами со сметаной, сгущенкой, повидлом, мясом.

«Предложение приурочено к проведению в этот период традиционного народного зимнего праздника – Масленицы, который отмечают в России в течение недели перед Великим постом. Таким образом, пассажиры, даже находясь в пути, смогут согласно русскому обычаю, проводить зиму и встретить весну», – говорится в сообщении.

Помимо блинов пассажирам в вагоне-бистро поездов «Сапсан» будут также предложено и традиционное меню, включающее разные рационы питания, в том числе специальное вегетарианское и детское меню.

Кроме того, пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», путешествующие первым, бизнес и экономическим+ классами, могут самостоятельно выбирать меню питания при оформлении билетов. Для пассажиров поездов «Сапсан», путешествующих в классах «Эконом» и «Базовый», доступна услуга предварительного заказа меню питания при оформлении билетов. Стоимость данной услуги составляет 255 рублей и включает два вида рационов питания на выбор.