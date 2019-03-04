РИАМО - 4 мар. В честь Всемирного дня защиты прав потребителей жители Подмосковья смогут проконсультироваться по горячей линии по телефону 8 (498) 684-48-03, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В управлении Роспотребнадзора по Московской области в период с 11 по 25 марта 2019 года будет работать горячая линия, приуроченная к проведению Всемирного дня прав потребителей», — говорится в сообщении.

Интересующие вопросы можно будет задать специалистам отдела защиты прав потребителей по телефону 8 (498) 684-48-03, а также специалистам территориальных отделов с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта.