РИАМО - 4 мар. По сравнению с январем 2018 года, безработица в январе 2019-го сократилась почти на 9%, а, по сравнению с декабрем 2018-го, увеличилась на 6,9%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На конец января 2019 года, по данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, не имели занятий и активно искали работу 36,5 тысяч человек, из них 28,3 тысячи человек были официально признаны безработными», – говорится в сообщении.

Численность не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению с январем 2018 года, уменьшилась на 8,8%, по сравнению с декабрем 2018 года, увеличилась на 6,9%.

Численность официально зарегистрированных безработных, по сравнению с декабрем 2018 года, увеличилась на 1,5%, по сравнению с январем 2018 года, уменьшилась на 4,4%.