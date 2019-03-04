РИАМО - 4 мар. Впервые на фестивале «Московская Масленица», который стартовал 1 марта, пройдут восемь кулинарных батлов, принять участие в которых смогут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник мэр города Сергей Собянин посетил площадку фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади.

«Праздничные мероприятия будут идти всю неделю на 23 площадках. В этом году «Московская Масленица» изменила свой формат, и многое происходит впервые. Впервые большая часть площадок находится за пределами центра – в жилых районах и парках. Впервые фестиваль предлагает такое разнообразие блинов и других угощений. Впервые на площадках фестиваля организовано сразу 11 кулинарных школ. Приходите!» – сказал Собянин.

Четыре площадки работают в центре города, 11 площадок – в административных округах, восемь – в парках. Впервые большая часть площадок находится в жилых районах и парках.

В 2019 года «Московская Масленица» впервые стала масштабным гастрономическим фестивалем. В предыдущие годы большее внимание уделялось народным гуляньям и анимационным программам. Свою лучшую продукцию представляют производители и фермеры из 20 регионов России. На фестиваль привезли более 70 видов сыров, более 30 видов чая, 30 видов деликатесов из мяса дичи, более 40 видов рыбы и морепродуктов. На фестивале готовят более 60 видов блинов со 150 начинками и топпингами.

«Впервые рестораторы представили 15 видов блинов из разных стран мира: катаеф – арабские блины, чачоха – белорусский толстый блин из печи, чешские паланчики, нигерийские блины, японские блинчики, черемуховые блинчики с облепиховым курдом и сгущенкой, мятные панкейки с шоколадной крошкой, налистники с маком, белорусские тонкие блинчики и так далее», — добавляется в сообщении.

Все блюда на фестивале продаются по доступным ценам. Стоимость блина с маслом начинается от 50 рублей.

Блины на «Московской Масленице» можно не только попробовать, но и научиться готовить: в этом году впервые на фестивале работают 11 кулинарных школ. Бесплатные занятия ждут детей каждый день в теплых павильонах на площадях Революции и Славы, на улицах Профсоюзная, Городецкая, Ярцевская, Хачатуряна и Митинская, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, в Зеленограде (на площади Юности) и в Троицке (на Сиреневом бульваре).

«Впервые на фестивале «Московская Масленица» состоятся восемь кулинарных батлов, где повара соберут две команды из желающих, возьмут случайные ингредиенты и приготовят из них масленичные лакомства. Впервые в дни «Московской Масленицы» будет организовано 1,5 тысячи мастер-классов, в том числе 700 кулинарных, 800 ремесленных и творческих», — отмечается в сообщении.

Фестиваль «Московская Масленица» проходит с 1 по 10 марта 2019 года. Площадки работают с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным.

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