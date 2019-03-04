РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 мар. Спортсмены спортивно-танцевального брейк-данс клуба Break Community из подмосковного Королева заняли призовые места в чемпионате и первенстве России по брейк-дансу в Казани, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Спортсмены клуба достойно представили городской округ Королев, показав следующие результаты: 1-е место в номинации 3 vs 3 до 16 лет – команда Breakoniers в составе Бакаржиева Александра, Блинова Ильи, Кощенко Артема, тренер – Алиев Артем Шаирович. Второе место в номинации 1 vs 1 женщины старше 19 лет – Качанова Александра Алексеевна, тренер – Юдин Антон Геннадьевич», – говорится в сообщении.

Третье место в номинации 1 vs 1 юноши 16-18 лет – Столин Дмитрий Андреевич, тренер – Сотавов Абдурахман Гусенович. Третье место в номинации 3 vs 3 до 16 лет команда Breakoniers & ts в составе: Бочкарев Михаил, Киселев Владислав, Савельев Данил, тренеры – Алиев Артем Шаирович и Немаловский Ян Андреевич.

Фестиваль прошел в Казани 28 февраля и 1 марта текущего года.

Победители и серебряные призеры чемпионата номинированы для участия в первом официальном чемпионате мира 2019 WDSF World Breaking Championships с призовым фондом более 50 000 тысяч долларов, который пройдет июне в Нанджинге (КНР).