РИАМО – 4 мар. В парке Горького 9 и 10 марта в рамках фестиваля «Московская Масленица» посетителей ждут спортивные мастер-классы и флэшмобы, прогнозируется, что участниками мероприятий смогут стать до 6 тысяч человек, гости станут свидетелями необычного зрелища – сожжения огромного пятиметрового валенка, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На главной сцене 9 и 10 марта с 15:00 до 19:00 выступят разные музыкальные фолк-группы: «Поверье», «Folk Beat», «Кот Билли Бонса», «Билет на Луну», «Переполох», «Партизан ФМ», Алена Минулина. В воскресенье, 10 марта, на главной сцене свои песни исполнит популярная группа «Моя Мишель», а сразу после этого на Пушкинской набережной все желающие смогут понаблюдать за сожжением огромного пятиметрового валенка, символизирующего зиму», – говорится в сообщении.

В эти дни с 12:00 будет работать анимационная площадка, где пройдут танцевальные флешмобы, на которых всех желающих научат танцевать народные танцы на современный манер, и различные игры, которые понравятся и детям и взрослым. Например, всей семьей можно поиграть в самую известную масленичную игру «горелки», посоревноваться в перетягивании каната или поиграть в жмурки.

Кроме того, на мастер-классах по кузнечному делу гости праздника смогут попробовать себя в роли кузнеца и самостоятельно выковать подкову. А попутно – послушать рассказы мастера об основных видах кузнечных операций, о том, как правильно разжигать горн и о том, как украшать готовые изделия.

«Детей от трех лет ждут в школе сноубординга. Свои первые шаги в этом виде спорта малыши сделают в специально сконструированном парке и постепенно перейдут к занятиям на настоящем склоне. Программа школы – это простой и безопасный способ научить ребенка основам сноубординга и привить ему любовь к горам и подвижным играм на свежем воздухе», – поясняется в материале.

Занятия будут проводиться в веселой игровой атмосфере. При поддержке опытных инструкторов юные сноубордисты научатся балансу, движению боком, соскальзыванию, торможению.

«Для любителей острых ощущений будет работать слэклайн – искусство хождения по канату. У каждого желающего будет возможность попробовать пройти по специальной натянутой стропе в сопровождении профессионала. Поучаствовать смогут посетители от 6 лет и старше. Также гостей парка ждет 16 показательных выступлений от профессиональных спортсменов, которые выполнят невероятные трюки на столь сложном снаряжении», – добавляется в материале.

Культурная программа тоже обещает быть очень увлекательной.

«Интерактивные спектакли и веселые масленичные представления будут проходить каждый час. Одни творческие коллективы будут сменять другие. Артисты уличных театров вовлекут в представление всех прохожих: будут водить хороводы и петь любимые народные песни. К примеру, ансамбль «Жар-Птица» с живой музыкой и невероятной атмосферой расскажет смешную историю по мотивам произведений знаменитого поэта Петра Ершова», – подчеркивается в пресс-релизе.

Зрителям загадают загадки и предложат поиграть в традиционные масленичные игры. А коллектив под названием «Уральская Масленица» представит хореографический перфоманс про главную героиню уральских легенд и сказаний, основанный на одной из самых известных сказок из цикла «Малахитовая шкатулка».

Масленица – широкий праздник и отмечают его соответствующе. Помимо парка Горького, масленицу празднуют на 24 московских площадках. На фестивале «Московская Масленица» можно попробовать 210 видов блинов, посмотреть интересные спектакли, послушать фолк-исполнителей и поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.