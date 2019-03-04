РИАМО - 4 мар. Сведения в отношении ООО «Технолак-Запад» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта, заключенного ранее с троллейбусным предприятием городского округа Химки «Химкиэлектротранс», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные муниципальным троллейбусным предприятиям городского округа Химки Московской области «Химкиэлектротранс», в отношении ООО «Технолак-Запад» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку тиксотропной эмали. В связи с нарушением ООО «Технолак-Запад» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Технолак-Запад» подлежат включению в Реестр недобросовестных поставщиков.