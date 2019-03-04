РИАМО - 4 мар. За первые 2 месяца 2019 года благодаря экспертизе строительных проектов в столице сэкономили 24 миллиарда рублей, в 2018-м экономия за два месяца составила 20,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«С начала 2019 года специалистами Мосгосэкспертизы было рассмотрено уже 1638 комплектов проектной документации и выдано 1113 экспертных заключений по государственной экспертизе и проверке достоверности определения сметной стоимости строительства», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

За аналогичный период прошлого года показатели были заметно ниже – за два месяца эксперты рассмотрели 1090 проектов и выдали 908 экспертных заключений.

«Благодаря экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий на сегодняшний день общее снижение сметной стоимости составляет 24 миллиарда рублей», – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она уточнила, что в прошлом году экономия за два месяца составила 20,7 миллиарда рублей, что на 3,3 миллиарда рублей меньше, чем в 2019 году.