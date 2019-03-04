РИАМО - 4 мар. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области в регионе за неделю устранили свыше 600 нарушений в зимней уборке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Для контроля за ходом проведения зимней уборки в Подмосковье Госадмтехнадзором проводятся спецоперации «Комфортная зима», «Двор без сугробов» и «Засада на снегосвалку». Операция «Кровля» проводится для недопущения залежей снега и наледи на кровлях нежилых зданий.

«За минувшую неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора наибольшее количество нарушений зимней уборки устранено в Мытищах, Пушкине, Истре, Люберцах, Воскресенске и Сергиевом Посаде. Всего за неделю по предписаниям инспекторов ведомства устранено 636 различных нарушений зимней уборки», – говорится в сообщении.

Госадмтехнадзор помогает отстающим муниципалитетам Подмосковья наладить уборку снега. Для этого проводятся разъяснительные выездные мероприятия. Представителям муниципалитетов, ответственным за уборку, указывается на необходимость соблюдения правил уборки и вывоза загрязненного снега и наледи с газонов, и контейнерных площадок, своевременная очистка кровель от снега и наледи.