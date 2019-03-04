РИАМО - 4 мар. Жителям Подмосковья напомнили правила выбора качественных готовых к употреблению блинов, так, рекомендуется внимательно изучать состав, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Главный символ масленицы – блины. При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого», — говорится в сообщении.

Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции. Рекомендуется внимательно изучить состав готовых блинов, в идеальном варианте блины должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц, однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

«Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гулянья или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок, особенно из рыбы и мяса, и прочих ингредиентов», — добавляется в сообщении.

Лучше воздержаться от покупки продукции в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены.

Жителям региона также посоветовали воздержаться от переедания и не увлекаться алкоголем. Чтобы застолье прошло без проблем, лучше чередовать жирные и жареные блюда с сырыми овощами – они способствуют нормализации пищеварения.

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