РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 мар. В подмосковных Люберцах устанавливают принадлежность открытого люка на Октябрьском проспекте, в который чуть не провалился ребенок, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель управляющей компании (УК) «ЛГЖТ» Алексей Щедров.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в понедельник возле корпуса №6 дома №373 на Октябрьском проспекте ребенок едва не провалился в открытый канализационный люк.

«Заявок об открытом колодце по данному адресу в Единую диспетчерскую службу ЖКХ гороокруга Люберцы не поступало за последний месяц. Вызывает удивление тот факт, что жители продолжают жаловаться в социальных сетях на проблемы и при этом даже не пытаются связаться с УК. АО «ЛГЖТ» относится внимательно ко всем проблемам, которые так или иначе связаны с содержанием доверенного жителями нам жилого фонда. Принадлежность указанного люка в настоящее время устанавливается», – сказал Щедров.

Он добавил, что во избежание инцидентов УК рекомендует жителям объяснять детям, в чем заключается опасность хождения по канализационным люкам.

«Со своей стороны визуальный контроль за данными элементами осуществляют наши техники, за которыми закреплены многоквартирные дома, в процессе обхода территории», – заключил Щедров.