РИАМО - 4 мар. На складе в подмосковном Солнечногорске в срезах цветов лизиантуса из Израиля обнаружили табачную белокрылку, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов лизиантуса происхождением Израиль был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Зараженные цветы будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель для более 200 видов растений. Вред растениям наносят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность культуры.