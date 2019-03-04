РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 мар. Бетонный завод в деревне Путилково подмосковного Красногорска могут закрыть, а бизнес перепрофилировать, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Предприятие в понедельник посетили члены комиссии по экологии и природопользованию Мособлдумы. В выездном совещании приняли участие представители Госадмтехнадзора, прокуратуры, администрации муниципалитета, местные жители.

«В настоящий момент у нас достигнута предварительная договоренность с собственниками земельных участков и собственниками завода о том, что мы прорабатываем варианты закрытия этого предприятия и перепрофилирования бизнеса», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что надзорные органы проводили проверки предприятия. С точки зрения законодательства все требования там соблюдены.

«Завод функционирует на землях промышленного назначения. Тем не менее, у нас задача не в том, чтобы процедуры соблюдать. Есть большой запрос от жителей, и мы понимаем, что в центре большого жилого массива, наверное, не логично размещать бетонный завод. Поэтому сейчас приложу все усилия, чтобы этот завод не функционировал больше на территории Путилково», – добавила Хаймурзина.

По ее словам, представители Главархитектуры сообщили, что территория завода попадает в зону проектирования легкорельсового транспорта. На следующей неделе в администрации муниципалитета проведут совещание по этому вопросу, после которого разработают дорожную карту с вариантами решений по данному предприятию.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова отметила, что бетонный завод существует в Путилкове с 1998 года. Разрешение на строительство жилых домов в непосредственной близости к нему выдали в 2002 году.

«Наша задача – разобраться в ситуации и найти решение», – сказала Полякова.

Она отметила, что жители неоднократно обращались по поводу бетонного завода в Мособлдуму и правительство региона. При необходимости в комитете экологии и природопользования готовы создать рабочую группу для решения этой проблемы.

«По решению собственника работа завода приостановлена с тех пор, как построены дома. Мы его запускаем в исключительных случаях. Здесь отстаивается техника и работает административное здание», – сказал юрист предприятия.