РИАМО – 4 мар. «Мострансавто» обеспечило перевозки более 300 гостей и участников восьмого всероссийского ежегодного турнира по тхэквондо ИТФ на призы школы «Президент», который состоялся 1-3 марта на базе одного из спортивно-оздоровительных комплексов в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«В транспортном обслуживании было задействовано 15 комфортабельных автобусов из восьми филиалов предприятия: Одинцовского, Химкинского, Домодедовского, Подольского, Долгопрудненского и других», – отмечается в материале.

На соревнования приехали спортсмены в возрасте от 7 до 17 лет из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской, Ярославской областей.

«Автобусы встречали и провожали участников на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, забирали из гостиниц, доставляли к месту проведения мероприятия и обратно», – уточняется в сообщении.

Все транспортные средства, обслуживающие турнир, прошли обязательный предрейсовый контроль.

«Специалисты проверяли системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями были проведены дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров», – заключается в материале.