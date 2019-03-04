РИАМО - 4 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям выявило санитарные нарушения на предприятии по изготовлению рыбных консервов в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора совместно с Серпуховской городской прокуратурой проверили соблюдение требований ветеринарного законодательства со стороны ООО «Логистическая компания А». Компания осуществляет деятельность по производству и хранению рыбных консервов в деревне Родионовка городского округа Серпухов.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции»», – говорится в сообщении.

В частности, оказалось, что рыба, подготовленная к утилизации как отходы, хранится в рваных, прогнивших бумажных мешках вместе с готовой продукцией и сырьем. При входе в производственный цех отсутствует санитарный пропускник и дезинфекционный мат.

Кроме того, выяснилось, что нарушены температурные режимы хранения рыбной продукции в холодильных камерах. В самих камерах продукция размещена вплотную к стенам, нет проходов между штабелями. В производственном цехе кафельная плитка пола имеет сколы и трещины, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию помещения.

За допущенные нарушения ООО «Логистическая компания А» получило административный штраф в размере 100 тысяч рублей.