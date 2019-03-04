РИАМО - 4 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерству жилищной политики региона расселить аварийные дома микрорайона Дальний Воронок в подмосковном Щелкове.

«Ко мне обратились жители Щелкова, микрорайона Дальный Воронок, вы хорошо его знаете, это ветхое и аварийное жилье. Долгое время проблема, к сожалению, не решается. Найдите надежного строителя», - сказал Воробьев на встрече с министром жилищной политики Московской области Инной Федотовой.

Как отметила Федотова, всего в Щелкове числится 6,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, из которых пять домов расположены в этом микрорайоне.

«Предлагаю взять эти дома на бюджетное финансирование. С администрацией мы проработали вопрос и нашли земельный участок, где можно построить жилой дом, куда переселить граждан», - уточнила Федотова

По ее словам, в 2019 году будет вестись проектирование многоквартирного дома, потом, в 2020 году, начнется его строительство, которое займет 16-18 месяцев, в 2021 году дом планируется ввести в эксплуатацию. Туда будет переселены жители пяти домов из микрорайона Дальний Воронок, всего около 60 семей, а также жители других аварийных домов Щелкова.

«Дом будет находиться в центральной части города, в непосредственной близости с детскими садами, школами», - заключила Федотова.